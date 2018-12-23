Мессі встановив черговий рекорд за забитими голами

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Айнтрахт – Баварія: півтайму хорошого футболу від суперника Шахтаря, герой Рібері та повернення впевненості від КовачаНімеччина — 22 груд 1119
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