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Мессі встановив черговий рекорд за забитими голами

00:25 6 Читать на русском
Мессі встановив черговий рекорд за забитими голами
Ліонель Мессі / Фото: соцмережі

Аргентинський нападник Барселони Ліонель Мессі забиває щонайменше 15 голів протягом останніх 11 сезонів.

Капітан Барселони Ліонель Мессі відзначився голом у матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії проти Сельти.

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Цей гол став для нього 15-м в поточному сезоні Ла Ліги.

Мессі – єдиний гравець в топ-5 лігах, який забиває не менше 15 голів в чемпіонаті протягом останніх 11 сезонів, повідомляє Opta.

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Барселона - Сельта: Субота 22 грудня 2018

Барселона
Матч завершено
2 : 0
Сельта
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Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія Барселона - Сельта
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