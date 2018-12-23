Мессі встановив черговий рекорд за забитими голами

Аргентинський нападник Барселони Ліонель Мессі забиває щонайменше 15 голів протягом останніх 11 сезонів.

Капітан Барселони Ліонель Мессі відзначився голом у матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії проти Сельти.

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Цей гол став для нього 15-м в поточному сезоні Ла Ліги.

Мессі – єдиний гравець в топ-5 лігах, який забиває не менше 15 голів в чемпіонаті протягом останніх 11 сезонів, повідомляє Opta.

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