Ще в середині квітня спалахнув скандал за участю каталонського клубу і агента Артема Довбика – Олексія Люндовського. Стверджувалось, що під час трансферу форварда зі СК Дніпро-1 були використані шахрайські схеми для уникнення сплати податків в Україні. Мовляв, Люндовський зареєстрував юридичну особу в Естонії, на яку і прийшли його агентські комісійні від Жирони. Втім, агент ці чутки категорично спростував, назвавши їх наклепом.

Доля Довбика, Циганкова та інших зірок Жирони: бос клубу зробив заяву

Днями скандал отримав продовження. Адвокат Євген Кузьмін в коментарі SportArena заявив, що готує позов в УЄФА через порушення Жирони, СК Дніпро-1 і Люндовського. Іспанські ЗМІ масово підхопили фразу Кузьміна про можливе покарання фігурантів справи: "Для клубів – це великий грошовий штраф, позбавлення ліцензії та усунення від участі у національній першості та у європейських клубних турнірах. Самому футбольному агенту загрожує позбавлення ліцензії на діяльність агентства".

Натомість Жирона паніці не піддається і спокійно готується до наступного матчу, стверджує Mundo Deportivo. Вже 4 травня каталонці можуть гарантувати собі дебютну путівку в ЛЧ. Для цього команді Довбика і Циганкова потрібно зіграти проти Барси не гірше, ніж Атлетік зіграє проти Хетафе.

"Істеричні" заголовки іспанських видань:

Жирона в Лізі чемпіонів: п’ять сенсаційних клубів Ла Ліги, які шокували Європу раніше за Довбика і Циганкова