Неймар похизувався фотографією з футболістами Шахтаря

Алан Патрік (ліворуч) та Неймар (по центру) у Сантосі / Соцмережі

Нападник ПСЖ Неймар відпочив у компанії бразильських футболістів, серед яких було двоє гравців Шахтаря.

Неймар, який раніше пішов у відпустку, ніж його партнери по ПСЖ, через незаліковану травму, на своїй сторінці в Instagram похизувався фотографією зі своїми колишніми партнерами по Сантосу.

Серед футболістів на фотографії можна впізнати і двох гравців Шахтаря – нападника Жуніора Мораєса та хавбека Алана Патріка.

Неймар шокував кардинальною зміною іміджу та спровокував епічний тролінг соцмереж

Зауважимо, що Неймар майже не грав разом з Мораєсом за дорослу команду Сантоса, а ось з Аланом Патріком у зіркового бразильця був чудовий дует, який вважався одним з найперспективніших в Бразилії.