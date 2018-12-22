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Неймар похизувався фотографією з футболістами Шахтаря

08:56 444 Читать на русском
Неймар похизувався фотографією з футболістами Шахтаря
Алан Патрік (ліворуч) та Неймар (по центру) у Сантосі / Соцмережі

Нападник ПСЖ Неймар відпочив у компанії бразильських футболістів, серед яких було двоє гравців Шахтаря.

Неймар, який раніше пішов у відпустку, ніж його партнери по ПСЖ, через незаліковану травму, на своїй сторінці в Instagram похизувався фотографією зі своїми колишніми партнерами по Сантосу.

Серед футболістів на фотографії можна впізнати і двох гравців Шахтаря – нападника Жуніора Мораєса та хавбека Алана Патріка.

Неймар шокував кардинальною зміною іміджу та спровокував епічний тролінг соцмереж

Зауважимо, що Неймар майже не грав разом з Мораєсом за дорослу команду Сантоса, а ось з Аланом Патріком у зіркового бразильця був чудовий дует, який вважався одним з найперспективніших в Бразилії.

Теги
Алан Патрік Алан Патрік Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Неймар Неймар Шахтар Шахтар Бразилія Бразилія
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