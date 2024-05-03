Нападник Барселони Вітор Роке може опинитися в одному з топ-5 європейських чемпіонатів.

Адаптація бразильця у складі "кулес" проходить досить важко. Вітор Роке майже не потрапляє до стартового складу, а тепер ризикує пропустити зустріч з Жироною.

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Як інформує Jijantes FC, бразилець не тренувався з командою напередодні каталонського дербі. Роке покинув розташування Барселони через 10 хвилин після початку підготовку через загальний дискомфорт.

Раніше повідомлялося, що керівництво "блаугранас" готове віддати бразильця в оренду. Такі команди, як Манчестер Юнайтед, Наполі, Ніцца та Ліон уважно стежать за його ситуацією. Сам Вітор Роке не має бажання покидати Барселону і йти в оренду. Оточення гравця готове вимагати повноцінного трансферу.

Нагадаємо, що бразилець приєднався до "кулес" взимку 2024 року. Загалом Роке відіграв за Барселону у 13 матчах, в яких забив два голи.

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