Циганков зацікавив фіналіста Ліги чемпіонів та ще два гранди – Marca порівнює "динамівця" з Шевченком і Бекхемом

Лідер київського Динамо Віктор Циганков став героєм спеціального матеріалу видання Marca. В Іспанії доволі неочікувано назвали імена європейських грандів, які полюють на українську зірку.

21-річний Циганков не випадково привернув увагу одного з найбільш авторитетних спортивних видань Європи. Прудконогий вінгер феноменально розпочав свою кар'єру в Динамо та навіть встиг приміряти капітанську пов'язку київського клубу. Непересічний талант уродженця Нагарії (Ізраїль) підтверджує його розкішна статистика виступів за першу команду "біло-синіх": 33 голи та 28 результативних передач у 96-ти матчах. Як говорить Кріштіану Роналду, цифри ніколи не брешуть.

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Marca називає Циганкова гравцем з, можливо, найкращим ударом у Східній Європі. "Йому не знадобилось багато часу, щоб продемонструвати свій потужний бомбардирський потенціал. Вже у 18 років Віктор відзначився дебютним голом в українській Прем'єр-лізі, а ще через чотири дні забив Бешикташу в Лізі чемпіонів. Завдяки своєму екстраординарному удару та вмінню атакувати з другої лінії Циганков забив 33 голи у 96-ти матчах", – відзначає сильні якості "динамівця" рупор мадридської преси.

Marca вже порівнює вихованця киян з легендою українського футболу: "Лише Шевченко демонстрував схожу результативність у його віці, виступаючи за Динамо. Однак Циганков ще має шанс перевершити свого кумира. У поточному сезоні УПЛ Віктор вже забив 9 голів, повторивши найкращий показник у своїй кар'єрі".

"Циганков поєднує в собі витонченість гравців з ударом Бекхема та найкращі якості сучасних вінгерів. Він може діяти зліва, всередині, але найкраще почувається на правому краю атаки, де раніше виступав Андрій Ярмоленко. Його не можна назвати супершвидким футболістом, однак на середній дистанції зупинити Віктора надзвичайно складно. Циганков класно прискорюється, володіє хорошим баченням поля, відмінною технікою та достатньою потужністю, щоб вигравати силову боротьбу. А гра п'ятою – один з улюблених елементів у грі фаната Лео Мессі та Маріо Гьотце", – пише Marca, яка називає трьох несподіваних претендентів на українського суперталанта.

За інформацією видання, Циганков перебуває на олівці скаутів багатьох європейських клубів, але особливо пильно за розвитком кар'єри 21-річного гравця стежать три історичні гранди... Баварія, Ліверпуль та Тоттенхем. Не очікували, чи не так? Схоже, що вже найближчого літа за головну надію нашого футболу розгорнеться неймовірна боротьба серед топ-клубів. Про Рому та Дортмунд ще не забули?

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