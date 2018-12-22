Рамос проводить 25-й фінал у кар'єрі – його статистика вирішальних матчів вражає

Капітан Реала Серхіо Рамос прекрасно виступає у титульних поєдинках як за клуб, так і за збірну.

Мадридський Реал розігрує титул Клубного чемпіона світу з Аль-Айном. Для Серхіо Рамоса цей фінал – 25-й у професіональній кар'єрі. 20 вирішальних матчів захисник провів у складі "вершкових", а ще 4 – за збірну Іспанії.

Рамос виграв 18 з попередніх 24 фіналів. Це означає, що його вінрейт в головних матчах кубкових турнірів – 75%. Якщо капітан Реала сьогодні проведе на полі бодай один тайм, то перевершить за хвилинами в фіналах Серхіо Бутскетса (2473).

Рекордсмени Прімери-2018/19: Мессі – найкращий у 7 номінаціях, Куртуа, Рамос і Сімеоне також в топах

З Реалом Серхіо переміг у всіх 4 фіналах Ліги чемпіонів, у всіх 3 фіналах Клубних чемпіонатів світу, у 3 з 4 Суперкубках УЄФА, у 3 з 6 Суперкубках Іспанії та у 2 з 3 фіналах Кубка Іспанії. Він вже давно перевершив за кількістю титульних поєдинків Ікера Касільяса та Пако Генто, в яких по 16.

У збірній Іспанії фінали для Серхіо Рамоса також складаються прекрасно. Перемоги у головних матчах Євро-2008, Євро-2012 та ЧС-2010, а на противагу – невдача лише в фіналі Кубка Конфедерацій.