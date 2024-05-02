Ліга чемпіонів

Борусія вистояла перемогу над ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів – діамантовий Санчо віджив, два герої-трудяги, "вибачення" Дембеле. Єдиний гол забив Ніклас Фюлькруг, який ще два роки тому грав у другій Бундеслізі. Завдяки цьому успіху Дортмунд гарантував собі участь в ЛЧ на наступний сезон, виборовши п'ять путівок для Німеччини.

Україна

Динамо і Шахтар зіграли перенесені матчі чемпіонату України. Кияни розгромили Верес з дебютним голом Матвія Пономаренка. Донеччани розбили Чорноморець завдяки хет-трику легіонера. Таким чином на вершині УПЛ зберігся паритет – Шахтар випереджає Динамо на чотири очки за чотири тури до фінішу.

УАФ готує революційні зміни в українському футболі. Збірні України таки отримають премії за Олімпіаду і Євро.

Наші за кордоном

Андрій Лунін близький до нового контракту з Реалом. Карло Анчелотті злий на українця, але не через пропущений гол – в Іспанії розкрили закулісся матчу з Баварією. Роман Яремчук назвав умову для розмов про своє майбутнє у Валенсії.