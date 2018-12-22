Айнтрахт – Баварія: суперник Шахтаря класно розпочав, але згодом віддав ініціативу та пропустив

Суперник Шахтаря Айнтрахт приймає на власному полі Баварію в 17 турі Бундесліги. Результат і огляд матчу читайте на Футбол 24.

Німеччина. Бундесліга, 17 тур

Айнтрахт – Баварія – 0:1 (LIVE)

Гол: Рібері, 35

Баварія наприкінці першої частини сезону виправила результати в Бундеслізі – 4 перемоги поспіль. Айнтрахт у грудні навпаки втрачає занадто багато очок, хоча гра команди не стала гіршою. Інтриги протистоянню додає персона Ніко Ковача, який влітку змінив Франкфурт на Мюнхен, але успіху на чолі чемпіона поки що досягти не може.

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Матч розпочався в дуже інтенсивному темпі. Компактний Айнтрахт не дозволяв гостям буквально навіть перейти центр поля, створюючи серйозний тиск у центрі. До 10 хвилини підопічні Аді Хюттера створили 3 розкішні моменти завдяки звичній агресивній грі на флангах.

У першому випадку Костіч прорвався по лівому фланзі і прострілив у штрафний майданчик, Йовіч пропустив м'яч на Гачіновіча, той перевів на да Косту – гострий постріл латераля парирував Нойєр. Через декілька миттєвостей помилка Баварії дала змогу Халлеру вийти на удар – в останній момент небезпеку заблокував Зюле. Йовіч і Халлер відразу втекли у контратаку та довели її до удару серба – трішки повз ворота.

Баварія не могла зайти в чужі володіння з гри, але зуміла класно відповісти зі стандартів. Героєм Айнтрахта став голкіпер Трапп – 3 сейви протягом хвилини. Добре парирував удар зі штрафного від Алаби, а потім творив дива після подачі з кутового. Захисники загубили в центрі штрафного майданчика Мартінеса – удар головою Трапп не без проблем потягнув. За півсекунди воротар Франкфурта піднявся та взяв неоковирне добивання Мюллєра.

Поєдинок виглядав дуже приємно – активний вертикальний футбол у виконанні обох суперників. Айнтрахт продовжував міцно тримати центр поля, а Баварія намагалася просуватися вперед флангами. Там господарі готували пресинг-пастки, після чого швидко доправляли м'яч в атаку. Зачепитися за м'яч Йовічу та Халлеру вдавалося далеко не завжди, але вони вмикали цупкий контрпресинг – Баварія не могла спокійно будувати наступи і головну небезпеку організовувала зі стандартів.

На 35-й хвилині мюнхенці проти логіки матчу вийшли вперед. Дальній пас з глибини змусив Ндіка помилитися, Мюллєр підхопив м'яч і підключив Лєвандовскі, а Роберт прокинув на 11-метрову позначку. На той момент оборона Айнтрахта не встигла перелаштуватися під епізод, з'явилися провали, тому ніхто не завадив Рібері відкрити рахунок.

Франкфурт втратив свою інтенсивність у роботі, травмувався один з моторів центра поля Гачіновіч. Натомість Баварія відчула впевненість і почала домінувати: контроль і різкий пресинг при втраті. Наслідком міг стати другий гол хлопців Ковача до перерви – Мюнхен створив 2 якісні можливості. Мюллєр з передачі Лєвандовскі, випередивши Траппа, головою вистрелив у поперечину. Вже у компенсований час сам польський форвард перед воротами не замкнув простріл Алаби.