Грізманн забив 200-й гол у кар'єрі

Переможний гол Грізманна у ворота Еспаньйола став для нього ювілейним.

У матчі 17 туру чемпіонату Іспанії Атлетіко мінімально обіграв Еспаньйол.

Атлетіко переміг Еспаньйол та піднявся на друге місце: 17-й тур Прімери, матчі суботи

Переможний гол на свій рахунок записав Антуан Грізманн, який впевнено реалізував пенальті. Це 200-й гол француза в професійній кар'єрі, повідомляє Opta.

Загалом у поточному сезоні Грізманн забив 7 голів у Прімері та 4 у Лізі чемпіонів.