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Грізманн забив 200-й гол у кар'єрі

19:40 33 Читать на русском
Грізманн забив 200-й гол у кар'єрі
Антуан Грізманн / Фото: ФК Атлетіко

Переможний гол Грізманна у ворота Еспаньйола став для нього ювілейним.

У матчі 17 туру чемпіонату Іспанії Атлетіко мінімально обіграв Еспаньйол.

Атлетіко переміг Еспаньйол та піднявся на друге місце: 17-й тур Прімери, матчі суботи

Переможний гол на свій рахунок записав Антуан Грізманн, який впевнено реалізував пенальті. Це 200-й гол француза в професійній кар'єрі, повідомляє Opta.

Загалом у поточному сезоні Грізманн забив 7 голів у Прімері та 4 у Лізі чемпіонів.

Іспанія17 турВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Еспаньйол: Субота 22 грудня 2018

Атлетіко
Матч завершено
1 : 0
Еспаньйол
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Теги
Іспанія Атлетіко - Еспаньйол Антуан Грізманн Антуан Грізманн Атлетіко Атлетіко
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