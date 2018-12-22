Реал – Аль-Айн – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Німеччина — 21:26 880
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Баварія розгромила суперника Шахтаря Айнтрахт завдяки дублю Рібері та диво-голу Рафіньї
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Барселона перервала безпрограшну серію Сельти – екс-тренера Шахтаря били завдяки генію МессіІспанія — 21:25 486
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Реал Мадрид спокійно розібрався з Аль-Айном та втретє поспіль виграв Клубний чемпіонат світуСвіт — 20:21 2115
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Штутгарт – Шальке: Коноплянка запалив, 18-річний конкурент підтримав – помста тренеру, якого назвав боягузомНімеччина — 19:40 4083
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Рівер Плейт розгромив Касіму та став бронзовим призером Клубного чемпіонату світуСвіт — 17:22 366
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