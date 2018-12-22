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ТРАНСФЕРИ РЕАЛ МАДРИД - АЛЬ-АЙН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЮВЕНТУС - РОМА

Реал – Аль-Айн – 4:1 – відео голів та огляд матчу

21:25 165 Читать на русском
Реал – Аль-Айн – 4:1 – відео голів та огляд матчу
Реал – Аль-Айн – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Мадридський Реал переміг Аль-Айн у фіналі Клубного чемпіонату світу. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Клубний чемпіонат світу, фінал

Реал Мадрид – Аль-Айн – 4:1

Голи: Модріч, 14, Льоренте, 60, Рамос, 79, Надер (аг), 90+1 – Сіотані,86

Реал Мадрид спокійно розібрався з Аль-Айном та втретє поспіль виграв Клубний чемпіонат світу

Клубний чемпіонат світуФінал

Реал Мадрид - Аль-Айн: Субота 22 грудня 2018

Реал Мадрид
Матч завершено
4 : 1
Аль-Айн
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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Аль-Айн Відеоновини Світ Клубний чемпіонат світу Аль-Айн Аль-Айн
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