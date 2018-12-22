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Рівер Плейт розгромив Касіму та став бронзовим призером Клубного чемпіонату світу

17:22 220 Читать на русском
Рівер Плейт розгромив Касіму та став бронзовим призером Клубного чемпіонату світу
Рівер Плейт розгромив Касіму та став бронзовим призером Клубного чемпіонату світу

Відбувся матч за 3-тє місце Клубного чемпіонату світу. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Клубний чемпіонат світу, матч за 3-тє місце

Касіма – Рівер Плейт – 0:4

Голи: Сукуліні, 24, Мартінес, 73, 90+3, Борре, 88 (пен.)

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Аргентинці заволоділи ініціативою з перших хвилин, і в середині першого тайму Сукуліні відкрив рахунок у матчі.

У другому таймі ситація не змінилася – спочатку Мартінес подвоїв перевагу своєї команди, а наприкінці матчі Борре завдяки пенальті довів рахунок до розгромного. У компенсований арбітром час Мартінес поставив крапку у протистоянні.

Клубний чемпіонат світуМатч за 3-тє місце

Касіма - Рівер Плейт: Субота 22 грудня 2018

Касіма
Матч завершено
0 : 4
Рівер Плейт
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Світ Головне Клубний чемпіонат світу Рівер Плейт Рівер Плейт Касіма Касіма Касіма - Рівер Плейт
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