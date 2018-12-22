Манчестер Юнайтед вперше з часів Фергюсона забив 5 м'ячів у матчі АПЛ

Дебютний матч на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед став успішним для норвежця Уле Гуннара Сульшера. Манкуніанці відвантажили 5 м'ячів у ворота Кардіффа.

МЮ вперше забив таку кількість голів в АПЛ із травня 2013 року, коли команду ще тренував сер Алекс Фергюсон. Про це повідомляє офіційний твіттер ліги.

Кардіфф – Манчестер Юнайтед – 1:5 – відео голів та огляд матчу

У 38-му турі сезону 2012/13 Манчестер Юнайтед зіграв у феєричну нічию 5:5 із Вест Бромвічем. Цей поєдинок став останнім для легендарного шотландця на чолі "червоних дияволів".

Нагадаємо, що сьогодні манкуніанці розгромили Кардіфф (5:1) завдяки голам Решфорда, Еррери, Марсьяля та Лінгарда (двічі).