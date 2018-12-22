Барселона перервала безпрограшну серію Сельти – екс-тренера Шахтаря били завдяки генію Мессі

Барселона обіграла Сельту (2:0) в 17-му турі чемпіонату Іспанії. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Іспанія. Прімера 2018/19, 17-й тур

Барселона – Сельта – 2:0

Голи: Дембеле, 10, Мессі, 45

Матч, як і онлайн-трансляція Барселона – Сельта на "Футбол 24", стартував о 19:30 за київським часом. Каталонці лідирували у Прімері, набравши 34 очки. Утім Атлетіко та Севілья наступають на п'яти, а Реал Мадрид, який нині виграв фінал Клубного Чемпіонату світу, відставав усього на 5 балів. Сельта йшла на 9-му місці, відстаючи від зони Ліги Європи на 4 очки.

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Ліонель Мессі робить гру кількома невловимими рухами. Аргентинець розпочав першу гольову атаку розкішним закиданням на Альбу в штрафний, після чого встиг продовжити комбінацію ударом. Воротар Сельти потягнув, та Усман Дембеле був тут, як тут. Команда екс-тренер донецького Шахтаря Мігеля Кардосо лише 1 раз за тайм була близька до мети – тер Штеген впорався з дальнім ударом.

Під завісу ж першої половини Мессі у своєму безжальному стилі завершив розкішну триходівку пас з центра – наліво – разюче переведення в центр на межу штрафного. У Лео це вже 398-й гол в історії Прімери, і черговий забитий м'яч після асисту вірного зброєносця Жорді Альби. Тріденте атаки Барси МСД вже забило 41 гол в сезоні (21 від Мессі, по 10 Дембеле та Суарес).

Never seen Messi in such a wide open space since 1987 pic.twitter.com/TSN3kOQQpS — Barca URDU (@URDUbarca) 22 грудня 2018 р.

На початку другого тайму Сельта ще й 4-го найкращого бомбардира Прімери втратила. Без Яго Аспаса стало зовсім сумно. Дембеле, Суарес і Мессі змарнували чудові нагоди довести рахунок до розгромного – десь рятував Рубен Бланко, десь хибили господарі. Завдати якихось проблем захисту Барси гості так і не спромоглись.

Сельта з 21-м очком опускається на 10-й рядок. При екс-тренері Шахтаря 2 перемоги і 3 поразки за 6 турів. При його попереднику було стільки ж поразок за 11 турів. Барселона завершує 3-матчеву безпрограшну серію Сельти, набирає 37 пунктів і зберігає 3-очкову відстань від Атлетіко.