Ювентус вдома здобув мінімальну перемогу над Ромою

Ювентус здолав Рому в центральному матчі 17-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 17-й тур

Ювентус – Рома – 1:0

Голи: Манджукіч, 35

У першому таймі на полі була лише одна команда – і мова не про Рому, яка за 45 хвилин змогла завдати лише два слабеньких удари по воротах Щенсни. Ювентус же міг вийти вперед уже в дебютній атаці, яка завершилась штрафним з лівого флангу: Манджукіч спіймав передачу на дальній штанзі та прострілив вздовж ворыт, але м'яч дивом туди не заштовхали. На 8-й та 18-й хвилинах Алекс Сандро пробивав після виходу один на один та з-за меж штрафного у дев'ятку – обидва постріли витягнув феноменальний Ольсен. На 22-й хвилині Роналду спробував повторити свій шедевр з чвертьфіналу минулорічної ЛЧ, однак цього разу м'яч після його удару в падінні через себе пролетів вище воріт.

Ювентус домінував, а гол назрівав. На 33-й хвилині Кріштіану відкрився на лівому краю штрафного, отримав передачу від Бентанкура та потужно вистрілив у дальній кут – Ольсен знову врятував Рому, але у наступній атаці йому таки довелося виймати м'яч з сітки. Дибала відібрав м'яч біля кутового прапорця, віддав на Де Шільйо, а той з правого флангу навісив на дальню штангу Маріо Манджукічу; хорват продавив захисника та головою замкнув точно у ворота – 1:0! На 41-й хвилині Кріштіану міг подвоїти перевагу своєї команди, однак метрів з одинадцяти пробив неточно.

Перші 25 хвилин другого тайму пройшли у тому самому ключі – Ювентус розривав Рому зі всіх позицій, а та практично нічим не відповідала. Особливо лютував Роналду: на 55-й хвилині він пробив головою вище воріт, на 59-й його замикання з-під штанги витягнув Ольсен, а ще через хвилину голкіпер врятував після подачі з кутового, яку Кріштіану завершив ударом впритул. На 70-й хвилині туринці змогли забити завдяки вдалому падінню "свічки" за комірець Ольсену, однак арбітр не зарахував взяття воріт через підштовхувавання Робіна у воротарському майданчику. Здавалося, що зараз справа піде і за чистим голом.

Втім, в останні 15 хвилин у Ювентуса взагалі зникла контргра. Манджукіч втомився і вже не встигав на підбираннях, а Рома влаштувала затяжну осаду штрафного. Еусебіо Ді Франческо кинув у бій і Перотті, і Джеко, однак римлянам катастрофічно не вистачало гостроти. Всі подачі не відзначалися небезпекою, а удари якщо й були, то тільки заблоковані. Єдиний серйозний момент відбувся на 90-й хвилині, коли Крістанте замкнув навіс зі штрафного пострілом головою у дальню дев'ятку – Щенсни забрав м'яч.

Захист Ювентуса змушений був працювати в поті чола, але свою роботу виконав ідеально. Перед фінальним свистком Дуглас Коста навіть встиг забити другий гол господарів у зустрічі, однак арбітр після перегляду відеоповтору скасував його через фол за кілька секунд до початку атаки. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "б'янконері", які набрали 49 очок, продовжуючи лідирувати у турнірній таблиці. Рома з 24 заліковими балами залишилась десятою.