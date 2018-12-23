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Бейл – найкращий гравець Клубного чемпіонату світу

07:30 1 Читать на русском
Бейл – найкращий гравець Клубного чемпіонату світу
Гарет Бейл / Фото: соцмережі

Вінгер Реала Гарет Бейл отримав нагороду найкращому гравцеві Клубного чемпіонату світу.

Вінгер мадридського Реала Гарет Бейл отримав приз найкращому гравцеві Клубного чемпіонату світу, повідомляє прес-служба "вершкових".

Реал – Аль-Айн – 4:1 – відео голів та огляд матчу

У фіналі турніру Реал розгромив Аль-Айн з рахунком 4:1.

Бейл став найкращим бомбардиром Клубного чемпіонату світу, записавши в актив три м'ячі. Всі три голи валлієць забив в півфінальному матчі з японською Касімою.

Реал Мадрид спокійно розібрався з Аль-Айном та втретє поспіль виграв Клубний чемпіонат світу

Клубний чемпіонат світуФінал

Реал Мадрид - Аль-Айн: Субота 22 грудня 2018

Реал Мадрид
Матч завершено
4 : 1
Аль-Айн
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Теги
Світ Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Клубний чемпіонат світу Реал Мадрид - Аль-Айн
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