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Арсенал обіграв Бернлі: 18-й тур АПЛ, матчі суботи

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Арсенал обіграв Бернлі: 18-й тур АПЛ, матчі суботи
Лєно рятує Арсенал від пропущеного голу / Твіттер ФК Арсенал

В матчі 18 туру АПЛ Арсенал переграв Бернлі та наздогнав Челсі в чемпіонаті. Рахунок та звіт про матч чиатйте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 18 тур

Арсенал Бернлі 3:1

Голи: Обамеянг, 14, 48, Івобі, 90+1 – Барнс, 63

Борнмут Брайтон початок матчу о 17:00

Вест Хем Уотфорд початок матчу о 17:00

Ньюкасл Фулхем початок матчу о 17:00

Хаддерсфілд Саутгемптон початок матчу о 17:00

Челсі Лестер початок матчу о 17:00

Кардіфф Манчестер Юнайтед початок матчу о 19:30

Арсенал вдома здолав Бернлі. Вже на 14 хвилині Озіл прекрасним пасом знайшов Колашинаца в штрафному, Сеад в дотик віддав в центр на Обамеянга і нападник без проблем переправив м'яч у ворота. А на початку другої половини Обамеянг подвоїв перевагу "канонірів", забивши після передачі Ляказетта в контратаці, яку також розпочав Колашинац. Бернлі один гол відіграв зусиллями Барнса, проте більшого Арсенал вже не дозволив, забивши в компенсований час ще раз, гол на рахунку Івобі.

Ця перемога дозволила Арсеналу набрати 37 очок та наздогнати Челсі, а от Бернлі перебуває у плачевному стані, команда з 12 пунктами лишається у зоні вильоту.

Англія18 турЕмірейтс (Лондон)

Арсенал - Бернлі: Субота 22 грудня 2018

Арсенал
Матч завершено
3 : 1
Бернлі
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Теги
Англія Арсенал - Бернлі Арсенал Арсенал Бернлі Бернлі
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