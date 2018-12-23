Штутгарт – Шальке – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Шальке українця Євгена Коноплянки на виїзді здолав Штутгарт у матчі 17-го туру Бундесліги. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Німеччина. Бундесліга 2018/19, 17-й тур

Штутгарт – Шальке – 1:3

Голи: Гонсалес, 75 – Скжибскі, 10, Гомес, 70 (авт.), Кутуджу, 78

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Стартовий натиск Шальке дав плоди вже на 10-й хвилині. Триходівку Коноплянка-Очіпка-Скжибскі влучним ударом завершив останній. Наступного взяття воріт довелося чекати впродовж години ігрового часу.

На 70-й хвилині форвард Штутгарта Маріо Гомес забив у власні ворота. І хоч через 5 хвилин Гонсалес подарував надію швабам на позитивний результат, та вже невдовзі молодий Кутуджу (він замінив Коноплянку) забив третій м'яч у ворота Штутгарта та встановив остаточний рахунок матчу.