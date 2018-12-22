Челсі – Лестер – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Лестер у матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги на виїзді несподівано переміг лондонський Челсі. До вашої уваги відео забитого м'яча та найбільш видовищних моментів зустрічі.

Чемпіонат Англії 2018/19, 18-й тур

Челсі – Лестер – 0:1

Гол: Варді, 51

Манчестер Сіті та Челсі несподівано поступилися, Саутгемптон вдруге поспіль переміг: 18-й тур АПЛ, матчі суботи

Команди грали на рівних упродовж усього матчу та мали приблизно однакову кількість моментів. Однак, більше пощастило Лестеру. На старті другої половини гри Джеймі Варді вирвався на оперативний простір після пасу Меддісона та сильно пробив у кут воріт Кепи. Відігратися Челсі до кінця матчу так і не зміг.