Гура близький до роботи в молдавському Шерифі, повідомляє видання MediaSport. Зазначається, що український фахівець вже провів зустріч з президентом клубу Віктором Гушаном та навіть підписав контракт.

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Окрім цього повідомляється, що Шериф може оголосити про призначення Юрія Гури лише після завершення сезону.

Наразі Шериф посідає третє місце у чемпіонаті Молдови, відстаючи від першого Петрокуба на 5 очок. Тираспольський клуб є 20-разовим чемпіоном Молдови (всі тріумфи – з 2000-го року). Гура працював тренером на чолі УкрАгроКома та Олександрії та залишається без роботи з грудня 2022 року.

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