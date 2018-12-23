Ковач вперше в кар'єрі виграв 5 матчів Бундесліги поспіль

Перемога над Айнтрахтом (3:0) стала особливою для головного тренера мюнхенської Баварії Ніко Ковача. Справа не тільки в тому, що раніше він тренував франкфуртців.

Хорватський фахівець вперше в кар'єрі виграв 5 матчів поспіль у Бундеслізі. Про це повідомляє Opta Sports.

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Баварія під керівництвом Ковача здолала опір Вердера, Нюрнберга, Ганновера, Лейпцига та, зрештою, Айнтрахта. Це не тільки посприяло особистому рекорду керманича "ротен", але й повернуло мюнхенців до чемпіонської боротьби. На зимову перерву Баварія пішла на другій сходинці, а відставання від Борусії Д становить 6 очок.

Цікаво, що навіть під час ігрової кар'єри Ніко Ковач у складі Баварії ніколи не вигравав п'ять матчів поспіль. У складі мюнхенців він виступав у 2001-2003 рр.