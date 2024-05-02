Челсі вдома здолав Тоттенхем (2:0) у перенесеному матчі 26 туру АПЛ. Звіт про поєдинок і гру Михайла Мудрика читайте на "Футбол 24".

Знекровлений Челсі побив мотивованих "шпор"

Челсі завершує сезон в умовах кадрової катастрофи – 14 травмованих. У запасі сьогодні були лише юнаки, жодного підсилення. Тоттенхем підходив до дербі фаворитом, адже "шпори" ще борються за Лігу чемпіонів на відміну від "синіх".

Втім, на полі прогнози не підтвердилися. Челсі значно краще провів перший тайм. Обидві команди багато помилялися, але саме господарі були ефективнішими у перехідних фазах, намагаючись кожен відбір перетворити у гольовий момент.

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Вже на старті зустрічі в одному епізоді могли забивати Джексон і Палмер. Потім на ударні позиції виходили Мудрик і Мадуеке. Зрештою "сині" відкрили рахунок – допоміг стандарт. Галлахер подав зі штрафного, а Чалоба головою загнав м'яч у сітку.

Статистика ударів до гола – 8:1 на користь Челсі. Анж Постекоглу був розлюченим, у трансляцію потрапили матюки. Лише перед перервою Тоттенхем організував кілька непоганих атак: Ромеро був близьким до гола, замикаючи навіс зі штрафного, а удар Сарра заблокували захисники.

У наступному турі АПЛ Тоттенхем поїде в гості до Ліверпуля. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: мерсисайдці переможуть. Коефіцієнт на успіх Ліверпуля – 1,53. Звитяга лондонців оцінена в 5,17, а нічия – 5,2. Фахівці очікують дуже результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,24, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,77.

На початку другого тайму Тоттенхем підвищив швидкості. Не сказати, що "шпори" домінували, просто тепер моменти виникали не тільки біля їхніх воріт. У грі стало ще більше хаосу, а гості краще проявляли себе в єдиноборствах.

Склалося враження, що Тоттенхем може зламати хід зустрічі. Особливо після реактивної атаки, коли Емерсон трішки не дотягнувся до м'яча, щоб замкнути простріл Джонсона у порожні ворота. Згодом і сам Джонсон мав забивати у ближній кут.

"Шпори" підсилили гру замінами, а забив знову Челсі. Палмер зі штрафного підкрутив у каркас воріт – Джексон першим встиг на добивання. Після цього всі питання про переможця зникли. Господарі оформили успіх, попри важку ситуацію.

Тоттенхем зазнав третьої поразки поспіль і фактично втратив шанси на Лігу чемпіонів. У лондонців 7 очок відставання від Астон Вілли та матч у запасі, але попереду поєдинки проти Ліверпуля та Манчестер Сіті. Челсі тим часом зберігає шанси на єврокубки. Відставання від шостого МЮ – 3 бали. А попереду ще чотири матчі.

Мудрик яскравий і активний, але не завжди ефективний

Мудрик має стабільне місце в старті Челсі на фоні заповненого лазарету. Далеко не кожен з останніх матчів українець може занести в актив, однак сьогодні виглядав цікаво. Надмірна ініціативність приносила користь, адже "шпори" помилялися в простих епізодах.

Михайло мав відзначитися асистом на перших хвилинах – вінгер круто кинув на хід Джексону, але той не реалізував вихід сам на сам, а Палмер з метра не добив у сітку. Такі закидання по флангу не були одиничними. Мудрик часто знаходив у вільних зонах Кукурелью.

Взагалі потрібно відзначати хорошу взаємодію з іспанцем на фланзі. Скандальний ігнор на початку сезону вже забутий – Мудрик і Кукурелья відчувають один одного. Михайло й сам робив ривки, отримуючи перспективні передачі на хід.

Над ефективністю потрібно працювати. Мудрик віддає вчасний перший пас і розганяє атаки дриблінгом, але коли опиняється вже перед чужими воротами, то рідко приймає оптимальні рішення. Зайві обіграші, затягування з пасом на секунду-дві, удари з відверто поганих позицій.

З чотирьох пострілів українця лише один був дійсно якісним – з лінії штрафного майданчика. М'яч трішки розминувся з воротами, закручуючись в "дев'ятку". Асистувати виходило значно краще. Мудрик через все поле віддав точно в ноги Мадуеке – той пробив над поперечиною.

Мудрик набив солідні цифри (3 створені моменти, 2 обіграші, 57% виграних дуелей, 3 захисні дії, 6 підбирань) та отримав дуже хороші оцінки від статистичних порталів. Навіть занадто компліментарні: SofaScore – 7.8 (другий найкращий на полі), WhoScored – 7.4, FotMob – 7.8.

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