Кардіфф – Манчестер Юнайтед – 1:5 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Юнайтед у дебютному матчі Уле Гуннара Сульшера на чолі клубу розтрощив Кардіфф на виїзді. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Чемпіонат Англії 2018/19, 18-й тур

Кардіфф – Манчестер Юнайтед – 1:5

Голи: Камараса, 38, (пен) – Решфорд, 3, Еррера, 29, Марсьяль, 41, Лінгард, 57, (пен), 90

Манчестер Сіті та Челсі несподівано поступилися, Манчестер Юнайтед знищив Кардіфф: 18-й тур АПЛ, матчі суботи

Інтриги в зустрічі фактично не було. Решфорд ударом зі штрафного відкрив рахунок уже на 3-й хвилині, а на перерву команди пішли за рахунку 3:1 на користь Юнайтед. За "червоних дияволів" забивали Еррера та Марсьяль, а "валлієць" Камараса влучно пробив із пенальті.

У другому таймі відбувся сольний виступ Лінгарда. Джессі спочатку заробив і самостійно реалізував одинадцятиметровий, а під завісу матчу скористався класним пасом Погба, обіграв кіпера та забив у порожні ворота.