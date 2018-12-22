Реал Мадрид спокійно розібрався з Аль-Айном та втретє поспіль виграв Клубний чемпіонат світу

Реал Мадрид спокійно розібрався з Аль-Айном та втретє поспіль став найкращою командою світу

Мадридський Реал переміг Аль-Айн у фіналі Клубного чемпіонату світу. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Клубний чемпіонат світу, фінал

Реал Мадрид – Аль-Айн – 4:1

Голи: Модріч, 14, Льоренте, 60, Рамос, 79, Надер, 90+1 – Сіотані,86

"Вершкові" заволоділи ініціативою з перших хвилин та одразу почали диктувати умови гри. Вже на 14-й хвилині володар "Золотого м'яча" Лука Модріч ударом з-за меж штрафного майданчика відкрив рахунок у протистоянні.

До кінця першого тайму рахунок міг бути розгромним, але чудово проявив себе голкіпер Аль-Айна Ейса.

У другому таймі Реал продовжив облогу воріт суперника, і на 60-й хвилині Льоренте класно спіймав м'яч та подвоїв перевагу своєї команди. До речі, це його дебютний гол на професійному рівні.

Згодом Серхіо Рамос виграв верхову боротьбу після подачі з кутового та довів рахунок до розгромного. Втім, наприкінці матчу Сіотані чудовим ударом головою відквитав один м'яч, проте на більше його команда не спромоглася. На останній хвилині матчу Вінісіус здійснив класний прохід та пробив по воротах – м'яч у свої ворота переправив захисник Надер.

Таким чином, Реал завдяки впевненій перемозі втретє поспіль переміг на Клубному чемпіонаті світу.