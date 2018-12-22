Серхіо Рамос був освистаний арабськими фанатами – він відповів голом і присвятив його Іско

Оборонець мадридського Реала Серхіо Рамос у фінальному матчі Клубного чемпіонату світу проти Аль-Айна (4:1) вкотре довів, що має сталеві нерви. Капітана "вершкових" не збентежив свист місцевих уболівальників при кожному його дотику до м'яча.

Іспанському захиснику діставалося від фанатів упродовж усього матчу. Майже весь стадіон в Абу-Дабі свистом зустрічав кожен момент, коли м'яч потрапляв до Рамоса. Причиною цього стала травма, якої капітан Реала завдав єгиптянину Мохамеду Салаху у фіналі Ліги чемпіонів 2017/18, повідомляє MD.

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Нагоду відповісти Серхіо отримав на 79-й хвилині. Лука Модріч навісив із кутового, а Рамос красивим ударом головою відправив м'яч у сітку воріт Аль-Айна. Відсвяткувати забитий м'яч іспанець вирішив, приклавши палець до губ із вимогою тиші, а також у компанії атакувального хавбека Іско. Останній увесь матч провів на лаві для запасних.