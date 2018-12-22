toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ РЕАЛ МАДРИД - АЛЬ-АЙН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЮВЕНТУС - РОМА

Серхіо Рамос був освистаний арабськими фанатами – він відповів голом і присвятив його Іско

21:12 248 Читать на русском
Серхіо Рамос був освистаний арабськими фанатами – він відповів голом і присвятив його Іско
Серхіо Рамос / Reuters

Оборонець мадридського Реала Серхіо Рамос у фінальному матчі Клубного чемпіонату світу проти Аль-Айна (4:1) вкотре довів, що має сталеві нерви. Капітана "вершкових" не збентежив свист місцевих уболівальників при кожному його дотику до м'яча.

Іспанському захиснику діставалося від фанатів упродовж усього матчу. Майже весь стадіон в Абу-Дабі свистом зустрічав кожен момент, коли м'яч потрапляв до Рамоса. Причиною цього стала травма, якої капітан Реала завдав єгиптянину Мохамеду Салаху у фіналі Ліги чемпіонів 2017/18, повідомляє MD.

Реал Мадрид спокійно розібрався з Аль-Айном та втретє поспіль виграв Клубний чемпіонат світу

Нагоду відповісти Серхіо отримав на 79-й хвилині. Лука Модріч навісив із кутового, а Рамос красивим ударом головою відправив м'яч у сітку воріт Аль-Айна. Відсвяткувати забитий м'яч іспанець вирішив, приклавши палець до губ із вимогою тиші, а також у компанії атакувального хавбека Іско. Останній увесь матч провів на лаві для запасних.

Клубний чемпіонат світуФінал

Реал Мадрид - Аль-Айн: Субота 22 грудня 2018

Реал Мадрид
Матч завершено
4 : 1
Аль-Айн
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Аль-Айн Світ Серхіо Рамос Серхіо Рамос Іско Іско Мохамед Салах Мохамед Салах
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
21
хв
Евертон
18:00
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук