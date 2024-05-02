Ньюкасл є єдиним клубом, який офіційно звернувся до Валенсії з пропозицією про придбання грузинського воротаря Гіоргі Мамардашвілі. Як інформує Relevo, представники "сорок" приїжджали на Месталью щонайменше п'ять разів, щоб на власні очі поспостерігати за грою голкіпера.

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Валенсія хоче виручити за свого основного воротаря мінімум 30 млн євро. Самого Гіоргі приваблює ідея переходу в Ньюкасл – він завжди мріяв жити і виступати в Англії. Також перехід до табору "сорок" став би для Мамардашвілі істотним підвищенням і новим викликом у його кар'єрі.

Наприкінці лютого іспанська преса повідомляла, що Ньюкасл розглядає варіант із запрошенням голкіпера Реала Андрія Луніна.

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