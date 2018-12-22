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Пеллегріно: Лунін точно не зіграє проти Реала у Кубку Іспанії

10:38 397 Читать на русском
Пеллегріно: Лунін точно не зіграє проти Реала у Кубку Іспанії
Андрій Лунін \ Соцмережі

Головний тренер Леганеса Маурісіо Пеллегріно розповів, чи зможе зіграти Андрій Лунін проти Реала.

"Оскар і Лунін – два гравці, які точно не вийдуть на матчі з Реалом у Кубку Іспанії. Будемо шукати інші варіанти", – цитує Маурісіо Пеллегріно Marca.

"Головне покарання – те, що Лунін не зіграє з Реалом", – директор Леганеса прокоментував жеребкування Кубка Іспанії

Нагадаємо, Андрій Лунін орендований Леганесом саме у мадридського Реала. За умовами орендної угоди український голкіпер не має права грати проти своєї команди.

Лунін може покинути Леганес – Реал розглядає варіант з орендою українця в інший клуб

До слова, раніше повідомлялось, що Реал може зробити виняток для Луніна, зважаючи на те, що українець отримує ігрову практику тільки в Кубку Іспанії.

Кубок Іспанії1/8 фіналу, перші матчі

Реал Мадрид - Леганес: Середа 09 січня 2019

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