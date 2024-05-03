"Досить уже поширювати ці чутки. Якщо у мене ще один рік за контрактом і ніхто нічого не говорить, я вважаю, що залишуся тут. Це зміниться тільки якщо ми закінчимо сезон і хтось скаже мені: "Чао".

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Тому що на цей час ми не знаємо. Я вважаю, що у мене є ще один рік за контрактом і що я залишуся тут. Але досить про дурні чутки. Ви повинні запитати у клубу, чи хочуть вони, щоб я продовжував працювати чи ні, а не писати безглузді речі", – цитує наставника "синіх" ESPN.

Нагадаємо, Челсі наразі перебуває на восьмому місці з 51 балом після 34 турів АПЛ. Від зони єврокубків лондонці відстають на три пункти.

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