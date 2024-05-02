Команда Руслана Ротаня нарешті дізналась ім'я третього учасника групового турніру на літніх Іграх.

Як повідомлялось раніше, олімпійська збірна України у Парижі зіграє у групі В, де її суперниками стануть Аргентина, Марокко і третя команда азійської кваліфікації

Олімпіада-2024: стартував продаж квитків на матчі збірної України

У четвер, 2 травня, визначився останній учасник групи. У матчі за третє місце на Кубку Азії U-23 збірна Іраку перемогла команду Індонезії з рахунком 2:1 і завоювала путівку на Ігри-2024.

До слова, матч з іракцями стане для підопічних Руслана Ротаня першим – він відбудеться 24 липня у Ліоні та розпочнеться о 20:00.

Нагадаємо, Олімпіада-2024 відбудеться у Франції з 24 липня до 9 серпня.

Україна програла Японії в історичному матчі – сейви кіпера не допомогли знекровленій команді Ротаня уникнути невдачі