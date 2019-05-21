Головні новини футболу 20 травня: збірна України U-20 вирушила на ЧС-2019, Зозуля віддаляється від Прімери

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 20 травня.

Наші за кордоном

Роман Зозуля став гравцем матчу в Альбасете, але його команда поступилася у важливому поєдинку прямому конкуренту та віддалилася від Прімери. Українцю, скоріш за все, доведеться грати плей-офф за вихід в іспанську еліту.

Андрій Лунін перед поверненням в Реал подякував фанатам Леганеса та прибув у розташування збірної України U-20. Молодіжка вирушила до Польщі на чемпіонат світу-2019.

Руслан Маліновський – найкращий гравець Генка в цьому сезоні. Також він на святкуванні підняв над головою кубок чемпіонату Бельгії. Натомість Мар'ян Швед отримав золоту медаль чемпіонату Шотландії, не зігравши за Селтік жодного матчу.

Україна

Визначилися головні герої 29-го туру Прем'єр-ліги. Найкращим гравцем став бомбардир Шахтаря Жуніор Мораєс, а найкращим тренером – його наставник Паулу Фонсека. До речі, про бразильського форварда виплила скандальна історія, як він відпросився зі зборів Динамо через травму, а виявилося, що їздив на медогляд у Шахтар.

Ми підбили підсумки українського вікенду, протягом якого "гірники" стали чемпіонами, а Карлос Де Пена забив дебютний гол в Україні. Також обговорили з нашим експертом, чому Циганков захоче піти з Динамо, а Леоненко помиляється щодо Шахтаря.

Динамо презентує нову форму з автографом Лобановського перед матчем проти Львова. За чутками сьогодні на зустрічі з Суркісом та Красніковим стане відома доля Олександра Хацкевича в київському клубі. УПЛ визначилась із датою початку використання VAR в матчах чемпіонату України.

Трансфери

Реал готовий продати Луку Модріча та здійснити найдорожчий трансфер в історії, а от Тоні Кроос офіційно продовжив контракт з мадридським клубом.

Баварія хоче підписати Лероя Сане – Гвардіола готовий відпустити вінгера. Один з найперспективніших форвардів Німеччини вже цього літа приєднається до мюнхенського клубу.

Ми зібрали всі трансферні плани топ-6 АПЛ: Опорник для Ман Сіті, пробудження Тоттенхема, Челсі залежить від бану, Арсенал – від ЛЧ.