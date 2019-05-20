"Циганков захоче піти з Динамо". Чому Леоненко помиляється щодо Шахтаря, а гол Маріуполю – ще не показник

"Футбол 24" обговорює матчі 29 туру УПЛ з Геннадієм Орбу, колишнім хавбеком Шахтаря та збірної України.

– Шахтар – беззаперечний чемпіон сезону. Чи можна теперішнє домінування "гірників" на внутрішній арені порівняти із гегемонією Динамо 90-х?

– У 90-х клас гравців Динамо був помітно вищим від класу гравців Шахтаря. Кияни громили Барселону, Реал, виходили у півфінал Ліги чемпіонів. Зараз бачимо таку ж ситуацію на користь Шахтаря, який і на міжнародній арені є силою, на яку повинні зважати. Рівно десять років тому "гірникам" навіть підкорився Кубок УЄФА.

"Тепер хочемо повторити це у Лізі чемпіонів". Як Шахтар обіграв Вердер із Озілом і привіз в Україну останній Кубок УЄФА

– "Скоро Ахметову стане нецікаво вигравати такі чемпіонати", – вважає Віктор Леоненко. Погоджуєтесь?

– Думаю, Леоненко помиляється. Адже чемпіонський титул – це пряма путівка у груповий етап Ліги чемпіонів. А там – великі гроші та багато іншого позитиву. Віктор Євгенович погарячкував із такою реплікою.

– Динамо здолало Маріуполь, один з двох голів забив Де Пена – один із найкращих гравців киян в останніх матчах…

– Я оцінюю футболістів за рівнем майстерності та класу. Гол Маріуполю – це ще не показник. Нехай Де Пена проведе в команді півроку або рік, зіграє проти серйозніших суперників, – тоді й оцінимо його рівень.

Динамо – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу

– Які зміни очікуєте у київському клубі після закінчення сезону? Чи продадуть Циганкова? Чи збереже свою посаду Хацкевич?

– Якщо Циганков отримає хороші пропозиції з-за кордону, то, думаю, він захоче піти з Динамо. Щодо Хацкевича… Нехай вирішує президент клубу.

– Львів перервав 6-матчеву серію поразок несподіваною перемогою на полі Олександрії. Сенсація туру?

– Безперечно, адже ніщо не віщувало такого результату. Олександрія демонструвала якісний та ефективний футбол, Львову ж не вдавалося зачепитись за очки. Завдяки цій перемозі галичани відновили міні-інтригу у боротьбі за єврокубки із Зорею та Маріуполем.

– Можливо, далася взнаки відсутність мотивації у гравців Олександрії? Так само, як і в Десни, яка, попри чисельну більшість, поступилася Карпатам?

– Багато експертів вже висловлювались щодо того, чи варто розбивати команди УПЛ на дві шістки. Скажу і я: такий поділ учасників – це помилка. От я працюю із "дублем" Маріуполя. За очками ми – п’яті. Але через отой поділ граємо у другій шістці і посідаємо лише 7-ме місце. Нонсенс!

– Карпати обіграли Десну не лише удесятьох, але й попри складні погодні умови. Подвиг туру?

– Поле стадіону Україна після зливи – це, звичайно, щось із чимось. Там навіть плавці б не впорались. Свого часу я був безпосереднім свідком матчу Україна – Франція на Євро-2012. Так ось, після страшенної зливи на полі Донбас Арени дуже швидко навели лад.

Дивовижний гол Мякушка у відеоогляді матчу Карпати – Десна – 2:0

Керівництву Карпат потрібно ретельніше подбати про дренаж на своїй поляні. Бо там у суботу навіть у регбі було б непросто зіграти.

– Олімпік і Карпати ведуть вперту боротьбу за уникнення стикових матчів. У кого з них більше шансів на порятунок?

– На кону – 9 очок. В останніх трьох турах буде запекла боротьба. На мою думку, усі чотири команди – Олімпік, Карпати, Арсенал і Чорноморець – ще залишаються у грі.

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Шахтар – чемпіон, дебютний гол Де Пени та шедевр Мякушка у дощовому Львові: підсумки 29-го туру УПЛ