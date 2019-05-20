Фонсека вдруге поспіль став найкращим тренером туру в УПЛ

УПЛ визнала наставника Шахтаря Паулу Фонсеку найкращим тренером 29-го туру.

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу на своєму офіційному сайті оголосило ім'я найкращого тренера 29 туру УПЛ. Ним став наставник Шахтаря Паулу Фонсека, який здобув цю нагороду вдруге поспіль.

Зоря – Шахтар: історичне чемпіонство "гірників" у прагматичному стилі та вихід в Лігу чемпіонів, луганців чекають зміни

Перемога Шахтаря над Зорею принесла донецькому клубу 12-й титул чемпіона України, який став третім поспіль для клубу та його португальського наставника.

Нагадаємо, португалець очолив Шахтар три роки тому і встиг за цей час виграти з "гірниками" три чемпіонати України, три національних Кубки та один Суперкубок.

Шахтар – чемпіон, дебютний гол Де Пени та шедевр Мякушка у дощовому Львові: підсумки 29-го туру УПЛ