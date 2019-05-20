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Фонсека вдруге поспіль став найкращим тренером туру в УПЛ

20 травня 16:11 121 Читать на русском
Фонсека вдруге поспіль став найкращим тренером туру в УПЛ
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтар

УПЛ визнала наставника Шахтаря Паулу Фонсеку найкращим тренером 29-го туру.

 
Жуніор Мораєс 11’
11’ Жуніор Мораєс

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу на своєму офіційному сайті оголосило ім'я найкращого тренера 29 туру УПЛ. Ним став наставник Шахтаря Паулу Фонсека, який здобув цю нагороду вдруге поспіль.

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Перемога Шахтаря над Зорею принесла донецькому клубу 12-й титул чемпіона України, який став третім поспіль для клубу та його португальського наставника.

Нагадаємо, португалець очолив Шахтар три роки тому і встиг за цей час виграти з "гірниками" три чемпіонати України, три національних Кубки та один Суперкубок.

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Шахтар Шахтар Паулу Фонсека Паулу Фонсека УПЛ Зоря - Шахтар
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