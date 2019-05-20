Один з найперспективніших форвардів Німеччини влітку приєднається до Баварії

Нападник Гамбурга Янн-Фіте Арп вже цього літа перейде у Баварію.

Баварія оформила трансфер 19-річного нападника ще взимку цього року, мюнхенський клуб дав вибір самому гравцю у питанні, коли приєднатись до стану чемпіонів Німеччини.

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Після останнього матчу Гамбурга у другій Бундеслізі, 19-річний нападник Янн-Фіте Арп на своїй сторінці в Instagram написав про своє рішення щодо переходу у Баварію вже у це міжсезоння.

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До слова, у поточному сезоні в активі Арпа 27 матчів за Гамбург в усіх турнірах, де форвард забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі.