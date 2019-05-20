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Реал готовий продати Модріча та здійснити найдорожчий трансфер в історії

20 травня 11:10 12969 Читать на русском
Реал готовий продати Модріча та здійснити найдорожчий трансфер в історії
Модріч може покинути Реал

Мадридський Реал збирається шокувати футбольний світ двома несподіваними угодами.

Іспанські ЗМІ вже віддавна анонсують серйозні кадрові пертурбації в таборі "вершкових", однак до сьогоднішнього дня ніхто навіть передбачити не міг, що Флорентіно Перес наважиться продати чинного володаря "Золотого м'яча". Лука Модріч може покинути Мадрид вже цього літа, інформує авторитетний журналіст Жозе Педрерол у програмі El Chiringuito.

"Прийшов час взяти на себе більше відповідальності, можливо, у іншому місці", – Мбаппе натякнув на відхід з ПСЖ

Реал продасть 33-річного хорвата, якщо отримає хорошу пропозицію щодо його трансферу.

Цікаво, що рішення щодо Модріча було прийнято після несподіваної заяви Кіліана Мбаппе, який натякнув на свій відхід з ПСЖ.

Marca вважає, що французький вундеркінд зробив перший крок до трансферу в Реал. Королівський клуб може підписати 20-річного форварда за рекордні в історії футболу 280 млн євро. Нагадаємо, що придбання Неймара з Барселони у 2017 році обійшлося Парижу у 222 млн євро.

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Головне Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Реал Мадрид Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Лука Модріч Лука Модріч
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