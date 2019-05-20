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УПЛ визначилась із датою початку використання VAR в матчах чемпіонату України

20 травня 09:38 1289 Читать на русском
УПЛ визначилась із датою початку використання VAR в матчах чемпіонату України
VAR / фото із соцмереж

Система Відеоасистент арбітра (VAR) запрацює в чемпіонаті України у наступному році.

Систему VAR українська Прем'єр-ліга отримає в лютому 2020 року, повідомляє телеканал "Футбол 1".

ФФУ готова повністю профінансувати впровадження VAR в УПЛ

Зазначається, що етап тестування системи українськими арбітрами розпочнеться 1 липня. Спочатку судді будуть тренуватися на матчах, які вже закінчилися, а пізніше – в режимі онлайн.

Окрім того, VAR зможуть використовувати тільки у двох матчах туру з шести. Відбором поєдинків для використання системи буде займатися УПЛ.

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Теги
Головне УПЛ Відеоасистент арбітра (VAR)
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