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Динамо презентує нову форму з автографом Лобановського перед матчем проти Львова

20 травня 17:16 3958 Читать на русском
Динамо презентує нову форму з автографом Лобановського перед матчем проти Львова
Гравці Динамо / фото: ФК Динамо Київ

Київське Динамо оголосило про презентацію нової форми на сезон 2019/20 перед матчем проти Львова.

 

"26 травня під час матчу Динамо – Львів офіційний спортивний спонсор київського клубу – New Balance, представить нову ігрову форму, в якій команда гратиме у сезоні 2019/2020.

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Форма має ексклюзивний дизайн та витримана в фірмових кольорах клубу. Окрім цього, на честь 80-річчя з дня народження легендарного тренера Валерія Лобановського, на формі присутній його автограф", – повідомляє офіційний Instagram киян.

Нагадаємо, що Динамо зустрінеться зі Львовом 26 травня на НСК Оліміпійський. Початок матчу о 17:00.

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26 травня під час матчу ФК “Динамо” Київ - ФК “Львів” офіційний спортивний спонсор київського клубу - New Balance, представить нову ігрову форму, в якій команда гратиме у сезоні 2019/2020. ⠀ Форма має ексклюзивний дизайн та витримана в фірмових кольорах клубу. Окрім цього, на честь 80-річчя з дня народження легендарного тренера Валерія Лобановського, на формі присутній його автограф. ⠀ Вже під час матчу, 26 травня, нову форму клубу можна буде придбати у fan-shop ФК "Динамо" Київ на НСК "Олімпійський", а у роздрібній мережі та на офіційному сайті shop-fcdk.com - з 27 травня.

Допис, поширений FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

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Динамо Динамо Динамо - Львів Валерій Лобановський Футбольна форма
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