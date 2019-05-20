Динамо презентує нову форму з автографом Лобановського перед матчем проти Львова

Київське Динамо оголосило про презентацію нової форми на сезон 2019/20 перед матчем проти Львова.

"26 травня під час матчу Динамо – Львів офіційний спортивний спонсор київського клубу – New Balance, представить нову ігрову форму, в якій команда гратиме у сезоні 2019/2020.

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Форма має ексклюзивний дизайн та витримана в фірмових кольорах клубу. Окрім цього, на честь 80-річчя з дня народження легендарного тренера Валерія Лобановського, на формі присутній його автограф", – повідомляє офіційний Instagram киян.

Нагадаємо, що Динамо зустрінеться зі Львовом 26 травня на НСК Оліміпійський. Початок матчу о 17:00.

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