Перше запитання, яке поставили Тухелю, стосувалося його промови в центрі поля на Сантьяго Бернабеу перед своїми гравцями. "Ні-ні, я не давав хлопцям настанову. Я відчув необхідність нагадати їм кілька речей. Ми маємо радіти такому дню, як сьогодні. Важливо з'єднатися зі своєю внутрішньою дитиною й усвідомити, що в дитинстві ми всі мріяли брати участь у подібних іграх.

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Це один із найскладніших стадіонів, але перемогти на ньому – не неможливо. Ми чудово зіграли в першому матчі, але, на жаль, не виграли. З огляду на домашній статус гри для Реала, ймовірність їхньої перемоги в середу становить 51%. Якої гри я чекаю? Точно не односторонньої. Матч складатиметься з різних фаз, обом командам доведеться постраждати. І Реал, і Баварія сильні у володінні м'ячем і швидкій грі. Буде важливо правильно діяти в перехідних фазах. Удача не завадить", – цитує Тухеля Bayern & Germany.

Матч Реал – Баварія відбудеться в середу, 8 травня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом. Перша гра в Мюнхені завершилася внічию 2:2.

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