Опорник для Ман Сіті, пробудження Тоттенхема, Челсі залежить від бану, Арсенал – від ЛЧ. Трансферні плани топ-6 АПЛ

В Англії очікується чергове гаряче трансферне вікно. "Футбол 24" зібрав пріоритети топ-клубів Прем'єр-ліги та розповідає, над чим вони працюватимуть у міжсезоння.

Манчестер Сіті

1. Опорник на заміну 34-річному Фернандінью. Минулого літа "містяни" провалили переговори з Жоржінью та Фредом. Гвардіола завоював внутрішній требл з наявними ресурсами, однак необхідність нової "шістки" лише зросла.

Фернандінью у цьому сезоні АПЛ вперше відіграв менше 30 матчів – підміняв його Гюндоган. Ілкай дуже корисний проти насиченої оборони, але німець – не надійна опція на позицію єдиного опорника в матчах з грандами. До того ж він ще не підписав новий контракт.

Пріоритетний варіант – 22-річний Родрі з Атлетіко. Від Бруно Фернандеша зі Спортінга Ман Сіті відмовився, а про Танге Ндомбеле лише чутки з неавторитетних джерел.

2. Центрбек-шульга + ще один захисник. Єдиний центральний оборонець з робочою лівою ногою в Ман Сіті – Емерік Ляпорт. Він відіграв сезон майже без замін, потрібен дублер. Пеп пояснював, що йому дуже важливо мати шульгу в задній лінії, щоб швидше розпочинати атаки. Варіант на перспективу за спину Ляпорта – Джо Арібо з Чарльтона.

Прощання з Венсаном Компані та ймовірний відхід Ніколаса Отаменді спонукають купити ще одного захисника. Подейкують про центрбека збірної Англії Харрі Магуайра.

Позиції для підсилення не першої необхідності

– Форвард. Куну Агуеро при всій його феноменальності вже 30 років. Габріель Жезус поки що не виправдовує покладених на нього надій.

– Правий фулбек. Здається, що Кайл Вокер не розвивається разом з усім Сіті, а Даніло взагалі не вписується у футбол Гвардіоли. На радарі Аарон Ван-Біссака, який провів прекрасний сезон за Крістал Пелас. Від необхідності нового лівого фулбека Пеп відмовився внаслідок прогресу Олександра Зінченка.

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Ліверпуль

У мерсисайдців прекрасно укомплектований склад – прийдешнє літо буде спокійним і обійдеться без гучних трансферів як на вхід, так і вихід. Максимум – косметичний ремонт резерву, одне-два підписання.

– Юрген Клопп хоче в ротацію ще одного гравця атаки типу Джердана Шакірі. Скоріш за все, не продовжить кар'єру на Анфілді Даніель Старрідж, однак придбання нового форварда малоймовірне – німецький тренер підпускатиме до основи молодого Ріана Брюстера.

– Йдуть запасні крайні захисники Альберто Морено та Натаніель Клайн. В ідеалі Ліверпуль хоче підписати їм на підміну одного універсального фулбека, який міг би підстрахувати на випадок травм Енді Робертсона та Трента Александера-Арнольда. Якщо не вдасться знайти такого – візьмуть лівого, адже справа допоможе Джеймс Мілнер.

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Челсі

1. Еден Азар. Трансфер лідера команди в Реал дуже ймовірний, але ще не закритий. Челсі подумав про заміну завчасно – придбаний Крістіан Пулішіч з Борусії, який, втім, більше любить грати на правому фланзі атаки. Також є талановитий Каллум Хадсон-Одой. Він рветься в Баварію, однак відхід Азара з гарантією ігрового часу здатен втримати хлопчину в Англії.

На перший погляд, продаж Едена не стане катастрофою, проте потрібно звітувати перед собою, що в цьому сезоні саме геніальні виступи бельгійця врятували Челсі від провалу. Відтак у Лондоні не відкидають ідею втримання Азара.

2. Якщо вдасться відтермінувати трансферний бан.

– Під звільнений Азаром статус головної зірки може прийти Філіпе Коутінью. Челсі останнім часом плідно співпрацює з агентом бразильця Кіа Джурабчяном, тому міг би викупити того з Барселони – там з приходом Грізманна місця для Коутінью не буде взагалі. Також існує варіант з Марко Асенсіо, який може стати частиною угоди щодо Азара.

– На багатостраждальну позицію центрфорварда розглядається Вілфрід Заха з Крістал Пелас, за якого вимагають непомірно великі гроші. На Стемфорд Брідж нібито стежать за можливістю підписання Едінсона Кавані.

3. Якщо трансферний бан залишиться в силі.

– Обов'язкове продовження контракту з Олів'є Жиру та потенційна пролонгація оренди Гонсало Ігуаїна (бан цьому не завадить, якщо вдасться домовитися з Ювентусом). Багато що залежить від того, чи залишиться Мауріціо Саррі.

– Грандіозна база орендованих дасть змогу Челсі пережити покарання відносно безболісно. Клуб точно подумає над шансом для Міши Батшуаї (хороше друге коло в складі Крістал Пелас) та Таммі Абрахама (розкішний сезон у Чемпіоншипі з Астон Віллою). Ймовірно, повернеться Тьємуе Бакайоко – Мілан навряд викупить його після скандальної історії з Гаттузо.

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Тоттенхем

У "шпор" очікується насичене літо, незалежно від результату фіналу Ліги чемпіонів. Клуб пережив два вікна без жодного придбання, однак тепер витратить декілька десятків мільйонів. Щоправда, будь-які рішучі дії на трансферному ринку Тоттенхем розпочне після мадридського матчу.

1. Головна ціль – Раян Сессеньйон. Тоттенхем дуже зацікавлений у підписанні 19-річного лівого крайка. За Раяном полюють МЮ, ПСЖ, Ювентус, БД і ще багато клубів. Плюс для "шпор" – сам Сессеньйон хоче продовжити кар'єру в Тоттенхемі. Мінус – юнак прагне визначитися з майбутнім до старту ЧЄ-2019 U-21 (середина червня), а лондонці тягнуть час через фінал ЛЧ.

2. Крістіан Еріксен з величезною ймовірністю покине Тоттенхем влітку, адже данець відмовляється підписати новий контракт, а клуб боїться втратити його через рік безкоштовно. Є варіант, за яким Еріксен все ж пролонгує співпрацю, але з умовою, що керівництво його відпустить на пропозицію від Реала чи Барселони.

Шорт-лист потенційних наступників Еріксена: Джованні Ло Чельсо і Андре Гомес, а фаворитом вважається Джек Гріліш з Астон Вілли – все залежить від того, чи вийдуть бірмінгемці в АПЛ. "Шпори" також роздумують над майбутнім центрхавів Віктора Ваньями та Еріка Дайєра, тримаючи на радарі Юрі Тілеманса та Танге Ндомбеле.

3. Тоттенхем продовжить робити ставку на футболістів, які не зуміли реалізувати свій потенціал у топ-клубах типу Лукаса Моури, котрий віджив у Лондоні після ПСЖ, та Малкома, котрий прогниває в Барселоні.

4. Одним з важливих завдань буде продовження контрактів з основними центрбеками Тобі Алдервейрельдом і Яном Вертонгеном – термін їхніх угод завершується влітку 2020-го.

5. 34-річний Фернандо Льоренте, скоріш за все, не отримає нової пропозиції щодо співпраці та покине клуб в найближчі місяці. Тоттенхем шукатиме новий бекап для Харрі Кейна.

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Арсенал

Трансферна кампанія "канонірів" повністю залежатиме від результату фіналу Ліги Європи.

– Поразка від Челсі та Ліга Європи на наступний сезон – бюджет 40 мільйонів фунтів.

– Перемога та кваліфікація в Лігу чемпіонів – виділяють 100 мільйонів на новачків.

1. Хавбек бокс-ту-бокс на заміну Аарону Ремзі. Унаї Емері мріє про свого екс-підопічного – 21-річного таланта ПСЖ Крістофера Нкунку, який не бажає залишатися в Парижі. Існує варіант зі скандальним Адрієном Рабйо.

2. Центральний захисник. "Канонірів" пов'язують з гравцем Хетафе Джене Даконамом, а також аргентинським виконавцем Вальтером Каннеманном.

3. Арсенал не проти підписати крайнього форварда – Яннік Феррейра-Карраско та Хакім Хієш в статусі претендентів. Самі футболісти зацікавлені у переході на Емірейтс, але без Ліги чемпіонів клубу навряд чи вистачить коштів на підсилення флангів атаки.

Арсенал не планує активно працювати на продаж. Піде тільки Данні Велбек, всі лідери точно залишаться. Також "каноніри" повинні визначитися з майбутнім перспективних Ріса Нельсона, Еміля Сміта Роу та Джо Віллока.

Манчестер Юнайтед

На Олд Траффорд насувається літо змін. Склад переповнений високооплачуваним "шлаком" – клуб став жертвою багатьох хаотичних придбань за попередні 5 років. Без спортивного директора все дуже сумно, діяльність Еда Вудворда викликає купу запитань.

Проблема МЮ – відсутність чіткого плану. Навіть зараз у "дияволів" немає явних трансферних цілей, ЗМІ приписують їм інтерес до десятка футболістів, але конкретика відсутня. Проліт повз Лігу чемпіонів не додає аргументів у переговорах.

1. Центральний захисник. Ціль Юнатед – Каліду Калібалі. Щоправда, Наполі не планує відпускати сенегальця, а космічна клаусула в розмірі 150 мільйонів євро може бути активована лише з 2021-го року. Запасний варіант – Харрі Магуайр, а про Маттейса Де Лігта мова вже й не йде. Можливе підписання молодого Натана Коллінза зі Сток Сіті.

2. Фланговий форвард. Ситуація аналогічна – "дияволи" марять Джейдоном Санчо, однак Борусія відмовляється його відпускати, навіть 100 мільйонів фунтів не гарантує згоду дортмундців. Та й сам Санчо не горить бажанням приймати пропозицію, втрачаючи Лігу чемпіонів. Перспективний вінгер Суонсі Даніель Джеймс в ролі альтернативи теж далекий від МЮ.

3. Правий фулбек. Очікується боротьба між манчестерськими клубами за Аарона Ван-Біссаку. Юнайтед більше зацікавлені у придбанні, тому готові віддати більшу суму.

4. Центральні хавбеки. Андер Еррера пішов, Фред розчарував, Погба фліртує з іншими клубами – Манчестер Юнайтед потребує нових півзахисників. Знову ж нічого конкретного – "червоних" зв'язують чутками з Танге Ндомбеле та Бруно Фернандешем, а нещодавно з'явилася інформація про інтерес до центрхава Атлетіко Томаса Партея.

Вхідні трансфери головним чином залежатимуть від продажу зірок. Майбутнє Поля Погба та Алексіса Санчеса – дуже туманне, Давіда Де Хеа, Ромелу Лукаку та Хуана Мати – просто туманне. Уле-Гуннар Сульшер повинен провести глобальну чистку та збути гравців, які його не влаштовують. Потенційні придбання Пауло Дибали та Гарета Бейла, навколо яких існують чутки про МЮ, стануть продовженням трансферної вакханалії останніх років.

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