Південь Бразилії постраждав від руйнівної повені, внаслідок якої загинули щонайменше 83 людини. Ще 276 осіб дістали поранення, а ще 111 людей зникли безвісти. Щонайменше 120 тисяч людей були змушені покинути свої будинки через повінь.

Дієго Коста став гравцем бразильського гранда, прийшовши на заміну Суаресу

Нападник Греміо Дієго Коста допоміг надати допомогу і врятувати людей за допомогою особистих транспортних засобів. Як інформує Cadena SER, 35-річний форвард використовував свій джип і водний мотоцикл, щоб допомогти доставити людей у безпечне місце після того, як вони опинилися в пастці.

Повідомляється, що Коста їхав додому з тренування, коли зустрів групу людей з Ельдорадо-ду-Сул, які просили про допомогу. Дієго діяв без вагань: крім допомоги з транспортними засобами він мобілізував ще чотирьох друзів, які привезли водні мотоцикли. Їм вдалося врятувати життя близько ста людей.

"Я ніколи раніше не бачив нічого подібного. Коста залишив свій джип у воді, взяв свій гідроцикл і гідроцикли своїх друзів для рятувальної операції", – розповів один зі свідків.

Нагадаємо, що Коста свого часу прийняв іспанське громадянство, щоб грати за збірну Іспанії. Він увійшов в історію Атлетіко і Челсі.