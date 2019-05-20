Мораєс – найкращий гравець 29-го туру УПЛ

УПЛ визнала нападника донецького Шахтаря Жуніора Мораєса найкращим гравцем 29-го туру.

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради організації, визначила найяскравішого футболіста 29 туру чемпіонату України.

"Циганков захоче піти з Динамо". Чому Леоненко помиляється щодо Шахтаря, а гол Маріуполю – ще не показник

За підсумком голосування Жуніор Мораєс на чотири бали випередив півзахисника Динамо Віктора Циганкова.

Нагадаємо, що бразилець став автором єдиного гола у матчі проти луганської Зорі. Ця перемога дозволила Шахтарю достроково стати чемпіоном України.

Шахтар – чемпіон, дебютний гол Де Пени та шедевр Мякушка у дощовому Львові: підсумки 29-го туру УПЛ