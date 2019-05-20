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Мораєс – найкращий гравець 29-го туру УПЛ

20 травня 14:20 110 Читать на русском
Мораєс – найкращий гравець 29-го туру УПЛ
Жуніор Мораєс / фото: ФК Шахтар

УПЛ визнала нападника донецького Шахтаря Жуніора Мораєса найкращим гравцем 29-го туру.

 
Жуніор Мораєс 11’
11’ Жуніор Мораєс

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради організації, визначила найяскравішого футболіста 29 туру чемпіонату України.

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За підсумком голосування Жуніор Мораєс на чотири бали випередив півзахисника Динамо Віктора Циганкова.

Нагадаємо, що бразилець став автором єдиного гола у матчі проти луганської Зорі. Ця перемога дозволила Шахтарю достроково стати чемпіоном України.

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Шахтар Шахтар Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс УПЛ Зоря - Шахтар
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