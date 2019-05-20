Лунін прибув у розташування збірної України U-20

Воротар Леганеса Андрій Лунін приєднався до збірної України U-20 в Польщі, де відбудеться молодіжний Чемпіонат світу.

Андрій Лунін приєднався до збірної України U-20 в Польщі і допоможе команді на молодіжному чемпіонаті світу, повідомляє офіційний Instagram ФФУ.

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Нагадаємо, що Леганес не відпустив українського голкіпера на контрольні матчі проти Колоса та молодіжної збірної ПАР, оскільки вони не потрапляли під офіційні дати ФІФА.

В поточному сезоні Лунін провів 7 матчів у складі Леганеса, пропустивши 7 голів.

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