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Лунін прибув у розташування збірної України U-20

20 травня 21:18 480 Читать на русском
Лунін прибув у розташування збірної України U-20
Андрій Лунін / ФФУ

Воротар Леганеса Андрій Лунін приєднався до збірної України U-20 в Польщі, де відбудеться молодіжний Чемпіонат світу.

Андрій Лунін приєднався до збірної України U-20 в Польщі і допоможе команді на молодіжному чемпіонаті світу, повідомляє офіційний Instagram ФФУ.

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Нагадаємо, що Леганес не відпустив українського голкіпера на контрольні матчі проти Колоса та молодіжної збірної ПАР, оскільки вони не потрапляли під офіційні дати ФІФА.

В поточному сезоні Лунін провів 7 матчів у складі Леганеса, пропустивши 7 голів.

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Теги
Андрій Лунін Андрій Лунін Збірна України Чемпіонат світу U-20 Україна U-20 Україна U-20
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