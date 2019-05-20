Лунін перед поверненням в Реал подякував фанатам Леганеса

Голкіпер Леганеса Андрій Лунін після закінчення сезону подякував команді та уболівальникам за час, проведений у клубі.
"Спасибі команді за цей сезон, спасибі уболівальникам за підтримку", – написав Лунін на своїй сторінці в Instagram.
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У нинішньому сезоні Лунін виступав за Леганес на правах оренди з Реала та провів за "огірків" лише 7 матчів, п'ять з яких у Ла Лізі.
Раніше повідомлялося, що Леганес хоче зберегти українця у своєму складі. Сам воротар також хотів би залишитися в клубі, адже може стати першим номером команди в наступному сезоні.
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