Хацкевич: Мораєс відпросився зі зборів Динамо через травму, а виявилося – їздив на медогляд у Шахтар

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич пригадав, як нападник Жуніор Мораєс покидав київський клуб.

"Коли тільки почалися чутки про Мораєса, президент клубу Ігор Суркіс попросив мене переговорити з гравцем. І ось Жуніор сидить в моєму кабінеті, дивиться в очі і запевняє: "Ні, тренере, це неправда, я – динамівець".

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Через певний час знову з'являється така інформація. Президент вже особисто викликає Мораєса, каже, мовляв, я все ще чекаю, щоб приїхав твій агент, давай прийдемо до якогось рішення: хочеш грати у нас – чудово, ні – значить, ні. Але ти мені чесно скажи: "Шахтар вів з тобою переговори? Той знову: "Ні, ви що, я ні за яких умов в Шахтар не піду".

Потім ще були зустрічі і розмови – з тим же результатом. У підсумку всі ми бачимо, де зараз Мораєс. Знаєте, як футболіст він – супер, і як людина – теж. Він просто зробив одну помилку. Потрібно було знайти в собі сміливість і чесно про все сказати.

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А то виходить, коли ми були в Іспанії на зборах, він приїхав, три дні потренувався і попросив відпустити його через проблем зі здоров'ям. Потім же виявилося, що він в цей час проходив у Шахтарі медогляд. Тому президент і всі інші взяли близько до серця все це. Людина сиділа перед ним, сиділа переді мною – і брехала", – цитує Хацкевича footclub.com.ua.