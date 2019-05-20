Збірна України U-20 вирушила до Польщі на ЧС-2019

Сьогодні 20 гравців, тренери та адміністративно-медичний персонал збірної України U-20 вирушили до Кракова.

Уже в Польщі до команди приєднається голкіпер іспанського Леганеса Андрій Лунін, який ще позавчора брав участь у матчі іспанської Прімери проти Уески. Також ввечері "синьо-жовті" проведуть тренування на місцевому стадіоні, повідомляє прес-служба ФФУ.

Збірна України U-20 визначилась із заявкою на ЧС-2019

У польському містечку Бельсько-Бялі українці будуть мешкати у "Qubus Hotel Bielsko-Biala", де і продовжать підготовку до стартового матчу чемпіонату світу проти збірної США, який відбудеться 24 травня.

Нагадаємо, що світова першість пройде з 23 травня по 15 червня. За результатами жеребкування збірна України U-20 потрапила до групи D, де зіграє зі збірними США (24 травня), Катару (27 травня) і Нігерії (30 травня).

UA: Перший покаже матчі збірної України U-20 на ЧС-2019