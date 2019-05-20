Зозуля став гравцем матчу в Альбасете, але Гранада перемогла завдяки екс-форварду Борусії Д – Осасуна виходить у Прімеру

Альбасете приймав Гранаду в матчі 39-го туру другого за класом іспанського дивізіону. Роман Зозуля вийшов у стартовому складі господарів і провів на полі всі 90 хвилин.

Іспанія. Сегунда 2018/19, 39-й тур

Альбасете – Гранада – 0:1

Гол: Адріан Рамос, 76

Вилучення: Санеметеріо, 90+1 (Гранада)

Зустрічались команди, які ведуть відчайдушну боротьбу за 2-е місце, що дає право прямого виходу до Прімери. Альбасете, який не програв жодного з 19-и домашніх матчів сезону, прийняв Гранаду, що випереджала команду Зозулі на 3 очки. Один з 4-х фіналів, що залишились до кінця сезону. У перші 10 хвилин лише господарі пробивали по воротах, але в обох випадках їм бракувало влучності. Гравець Гранади врізав ліктем у спину Зозулі в центрі поля – це було боляче, але в рамках правил, на думку рефері. Роман кілька разів вигравав верхову боротьбу, непогано підіграючи партнерам, а ось з виходом на ударну позицію складалось вже гірше.

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Бела на 19-й хвилині небезпечно пробив повз дальню стійку – якби українець встиг підставити ногу, могло б і залетіти. Найкращий момент створила Гранада першим же ударом у матчі. Це Кіні на 22-й з льоту приклався метрів з 25 – стійка врятувала Альбасете! "Механічний сир" відповів класним штрафним, з яким не без труднощів впорався воротар. Манаж увірвався у штрафний після класного пасу Пеньї, але партнер Зозулі по атаці схибив з меж штрафного.

Роман пробивав головою, не порозумівшись з партнером, який намагався вистрілити ножицями – воротар Гранади потягнув з верхнього кута. Зозуля не дотягнувся до навісу уже з правого флангу, Бела замикав, однак не влучив з кількох метрів. В Альбасете момент за моментом. Вихованець Динамо завівся в центрі поля після суперечливої жовтої картки – суперник імітував відмашку, якої не було. Це вже не перше дивне рішення щодо українського нападника в цьому сезоні, але варто трохи менш емоційно реагувати – так можна і до червоної договоритися. Альбасете створив утричі більше гольових моментів, але до перерви спромігся лише на 0:0.

На початку другого тайму Зозуля класно скинув на партнера, який влучив у руку суперника – лише кутовий. Бела зі штрафного влучив у воротаря. Українець знову створив момент сам. Зозуля ефектно прийняв дальній пас на груди, прокинув собі головою і пробив з-за меж штрафного – воротар Гранади знову потягнув. Гості відповіли супермоментом. Надаль вийшов переможцем з дуелі віч-на-віч. Це був лише перший сейв воротаря Альбасете за перші 60 хвилин.

Гра давалась, 15 тисяч фанатів пристрасно гнали господарів уперед, але 25-річний португалець Руй Сілва стояв стіною у воротах – недаремно у Гранади найменше пропущених у сезоні Сегунди (25 за 38 матчів). Віце-лідери притиснули господарів на стандарті, і тут уже Зозуля виніс м'яч головою, коли суперник готувався завдати удару з вбивчої позиції. На 75-й Роман виграв верхову боротьбу і біля чужих воріт, але не зміг акцентовано пробити. Натомість гості раптово забили. Провал Альбасете в центрі поля завершився розрізним пасом на Адріана Рамоса, і 33-річний екс-форвард Борусії Д, який вийшов на заміну, прошив Надаля.

На 83-й Зозуля прийняв ідеальний навіс на межу воротарського. Екс-дніпрянина ніхто не прикривав, але він банально не влучив у рамку. Останні хвилини перетворились у сумбур без центра поля та зі шквалом емоцій. Феде Санеметеріо отримав другу жовту на 90+1, потягнувши Фебаса за футболку. Він настільки повільно покидав поле, що Зозуля з партнерами накинулись на нього. Добре, що жовту рефері виписав Акуньї, а не Роману.

Відзначимо, що Зозуля отримав найвищий бал у своїй команді від Sofascore (7,1). Вище тільки у воротаря, джокера і ще двох гравців Гранади. Завдяки першій домашній поразці Альбасете в сезоні Осасуна за 3 тури до кінця регулярного сезону повернулась у Прімеру. Памплонці гарантували собі як мінімум 2-е місце. Команда ж Зозулі, вочевидь, поведе боротьбу за Ла Лігу в рамках плей-офф чотирьох.

Вищий клас розбиває надії симпатичного Альбасете

Зозулі не було рівних за гострими передачами – Роман віддав 3 ключові паси. Українець став також єдиним, хто двічі влучав у площину воріт. Ще 2 рази екс-форвард Динамо, Дніпра і Бетіса пробивав повз ворота. Часто вступав у єдиноборства, але виграв лише третину – 5 з 15. Був корисним і біля своїх воріт, врятувавши від вірного гола, знову домінував на другому поверсі, пасував з високою точністю (81%). Утім, з реалізацією відчув серйозні проблеми, як і всі його партнери. Зозуля був зобов'язаний реалізовувати бодай один з численних моментів.

Альбасете загалом забракло класу. Команда видала чудовий навіть для стороннього спостерігача матч на високих швидкостях, але ноги її гравців часто випереджали думку. Зозуля і Ко викликають симпатію, але іноді дуже вже відчутно, що у Раміса не вистачає лави запасних і виконавської майстерності гравців для Прімери. Гранада доволі вміло підловила момент втоми опонента, нейтралізувавши одним голом усе шалене бажання і важку працю суперника. Загалом же без якісного підсилення обидві команди, якщо й вийдуть у Ла Лігу, максимум – поведуть напружену боротьбу за виживання.