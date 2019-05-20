Баварія хоче підписати Сане – Гвардіола готовий відпустити вінгера

Вінгер Манчестер Сіті Лерой Сане може влітку змінити клубну прописку.

Баварія повернулась до ідеї підписання вінгера збірної Німеччини та Манчестер Сіті Лероя Сане, цей трансфер мюнхенці хотіли здійснити ще 2 роки тому.

Жезус і Сане хочуть влітку покинути Манчестер Сіті

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола готовий відпустити 23-річного хавбека, повідомляє німецьке видання Kicker.

Агенти Сане контактували з Реалом

До слова, у поточному сезоні в активі Лероя Сане 47 матчів за Манчестер Сіті в усіх турнірах, де німець забив 16 голів та віддав 18 результативних передач.