Шахтар – чемпіон, дебютний гол Де Пени та шедевр Мякушка у дощовому Львові: підсумки 29-го туру УПЛ

"Футбол 24" підсумовує 29-й тур Української Прем'єр-ліги, у якому Шахтар офіційно став чемпіоном, а в матчах Динамо та Карпат були забиті шедевральні голи.

Шахтар офіційно став чемпіоном України

29-й тур Прем'єр-ліги остаточно поховав залишки чемпіонської інтриги. Шахтар обіграв Зорю завдяки єдиному голу Жуніора Мораєса та став недосяжним для Динамо за 3 тури до фінішу чемпіонату. У середу на матч проти "біло-синіх" донеччани вийдуть в статусі чемпіона України 2018/19.

65 забитих голів (найкраща атака чемпіонату), лише 10 пропущених та рекордна "суха" серія тривалістю майже 1000 хвилин, тільки одна поразка в чемпіонаті – команда Паулу Фонсеки по праву стала найсильнішим колективом країни. 34 титули з 1991 року – Шахтар відтепер є найтитулованішою командою України у її новітній історії.

Пісні, танці та літри шампанського – як Шахтар святкував чемпіонський титул

Заслужене чемпіонство "гірників" визнав навіть президент Динамо Ігор Суркіс. Щоправда, очільник киян відзначив, що столична команда програла чемпіонат не в очних поєдинках з Шахтарем, а втрачала очки в тих матчах, у яких це було неприпустимо.

Динамо нарешті виграло вдома – дебютний гол Де Пени та краса від Циганкова

Кияни востаннє перемагали вдома ще 10 березня, розгромивши Арсенал. З того часу були поразка від Челсі (0:5), нічиї з Шахтарем (0:0), Олександрією (1:1) та Зорею (1:1). В матчі з Маріуполем команда Хацкевича нарешті перервала неприємну серію, хоча й тут змусила вболівальників понервувати, пропустивши на останніх хвилинах. Втім, варто відзначити характер "біло-синіх", які продемонстрували бажання та мотивацію.

Динамо – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Навряд чи ця перемога принесла багато радості прихильникам "біло-синіх". Єдина втіха – красивий м'яч Віктора Циганкова та дебютний гол Карлоса Де Пени. Саме уругвайський хавбек з усіх новачків Динамо чи не найкраще адаптувався у Києві, хоча одразу після його підписання песимізму не бракувало.

Є й негатив – на наступний матч з Шахтарем, який пройде вже у середу, Динамо через дискваліфікацію втратило Назарія Русина. Таким чином Олександр Хацкевич, по суті, залишився без готових нападників, адже Артем Бєсєдін щойно повернувся після тривалої відсутності. Грати проти новоспеченого чемпіона в його лігві далеко не в оптимальному складі – київській команді буде важко підсолодити невдалий сезон перемогою над головним конкурентом.

Олександрія може готувати місце для медалей

Команда Володимира Шарана не може виграти вже 4 поєдинки поспіль, здобувши у цих матчах лише 1 очко. Парадоксально, але навіть така серія невдач не вплинула на турнірне становище Олександрії, якій для завоювання бронзових медалей чемпіонату потрібно взяти лише 1 очко у трьох матчах. Та й це за умови, що Зоря або Маріуполь виграють всі 3 поєдинки, що, погодьтесь, малоймовірно.

В 29-му турі Олександрія вдома програла Львову, зазнавши другої поспіль домашньої поразки. Але після невдачі Зорі в матчі з Шахтарем команда Володимира Шарана може оформити третє місце вже у середу – у виїзному поєдинку проти Маріуполя.

Наставник олександрійців назвав гру проти Львова найгіршою в чемпіонаті та вибачився перед уболівальниками, які очікували завоювання бронзових нагород вже у цьому матчі. Втім, третє місце все одно нікуди не подінеться – Олександрія хоч і не у формі, але здобутий гандикап дозволяє команді почуватись впевнено перед заключними поєдинками сезону.

Зоря та Маріуполь у свою чергу розіграють 4 місце, яке дасть право стартувати в Лізі Європи на один кваліфікаційний раунд пізніше. Наразі обидві команди перебувають у рівному становищі, набравши по 39 очок.

Львівські команди згадали смак перемог

Карпати та Львів змогли потішити вболівальників з міста Лева, здобувши перемогу вперше за кілька матчів. Львів взагалі виграв вперше за 3 місяці, сенсаційно обігравши на виїзді Олександрію, але команда Богдана Блавацького має лише теоретичні шанси поборотись за єврокубкову зону. Відставання львів'ян від Зорі та Маріуполя складає 6 пунктів за 3 тури до фінішу – така фора не відігрується.

А от Карпати здобули вкрай важливу перемогу з точки зору боротьби за виживання. Команда Фабрі Гонсалеса вдома розібралась з Десною та продовжує змагатись за збереження прописки в УПЛ. "Леви" догравали матч у меншості після вилучення Каріма Йоди, але гол Понде та справжній шедевр Сергія Мякушка дозволили Карпатам взяти важливі очки.

До слова, поєдинок проходив в умовах неймовірної зливи, яка суттєво заважала футболістам обох команд продемонструвати свої найкращі якості. Це краще вдалось господарям, які попри перемогу все ще відстають від рятівної зони на 2 очки.

Боротьба за виживання: у безпеці лише дві команди

В УПЛ 2018/19 залишилось лише дві інтриги. Перша – володар 4-го місця, на яке претендують Зоря та Маріуполь. А от у другій шістці все серйозніше, адже Олімпік, Карпати, Арсенал та Чорноморець ведуть запеклу боротьбу за збереження прописки в Прем'єр-лізі. Ворскла та Десна можуть почуватися спокійно та готуватись до наступного сезону.

На прямий виліт, по суті, є два претенденти – Арсенал-Київ (25 очок) та Чорноморець (22), які у звітному турі програли. Саме одна з цих команд залишить Прем'єр-лігу та гратиме в наступному сезоні в Першій лізі. А от Карпати з Олімпіком перебувають у дещо кращому становищі, змагаючись за місце під сонцем. Очний матч передостаннього туру, який відбудеться 25 травня у Львові, стане вирішальним для обох команд – наразі львів'яни відстають від рятівної зони на 2 очки.

Гол туру

Протягом вікенду не бракувало красивих м'ячів – чого варті лише взяття воріт у виконанні Циганкова та Де Пени. Але віддамо звання найкращого гола тижня Сергієві Мякушку. Саме його дивовижний удар зі штрафного закріпив перевагу Карпат у важкому для львів'ян матчі та дозволив взяті дуже важливі очки.