Топ-збірна шокувала викликом аматора – він забиває 2 голи за матч
Збірна Уругваю зіграє найближчий матч у дуже експериментальному складі.
Наприкінці травня "чарруас" проведуть спаринг проти Коста-Ріки в рамках підготовки до Копа Амеріка. Головний тренер Марсело Б'єлса не зможе розраховувати на гравців європейських клубів та уругвайських грандів, які будуть зайняті у Кубку Лібертадорес/Судамерікана.
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Аргентинець вирішив вкотре підтвердити своє прізвисько "Навіжений". Б'єлса нашкріб 20 місцевих футболістів, серед яких буде навіть аматор! Шанс усього життя отримав 24-річний нападник Вальтер Домінгес. Представник команди Хувентуд де Соріано демонструє захмарну результативність у "трясовині" аматорського футболу – 38 голів у 19 матчах.
"Мені зателефонували зі збірної, і я дуже радий. Я цього не очікував, це було сюрпризом. Я дуже щасливий", – не може повірити своєму щастю Домінгес.
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