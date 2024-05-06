Наприкінці травня "чарруас" проведуть спаринг проти Коста-Ріки в рамках підготовки до Копа Амеріка. Головний тренер Марсело Б'єлса не зможе розраховувати на гравців європейських клубів та уругвайських грандів, які будуть зайняті у Кубку Лібертадорес/Судамерікана.

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Аргентинець вирішив вкотре підтвердити своє прізвисько "Навіжений". Б'єлса нашкріб 20 місцевих футболістів, серед яких буде навіть аматор! Шанс усього життя отримав 24-річний нападник Вальтер Домінгес. Представник команди Хувентуд де Соріано демонструє захмарну результативність у "трясовині" аматорського футболу – 38 голів у 19 матчах.

"Мені зателефонували зі збірної, і я дуже радий. Я цього не очікував, це було сюрпризом. Я дуже щасливий", – не може повірити своєму щастю Домінгес.

Walter Dominguez jugó hoy por Copa OFI y confirmó la convocatoria para @Uruguay

Su equipo cayó derrotado 2 a 1. pic.twitter.com/CCNLvYqWy4 — Alex Martin Rostan (@MartinRostan9) May 4, 2024

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