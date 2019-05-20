Під дощем та оточений фанатами: Маліновський підняв над головою кубок чемпіонату Бельгії – відео церемонії нагородження

Генк Руслана Маліновського став переможцем чемпіонату Бельгії та отримав свої нагороди.
У заключному турі чемпіонату Бельгії Генк на власному полі зіграв внічию з Стандардом, одразу після матчу вболівальники команди вибігли на поле, аби відсвяткувати здобуте чемпіонство з гравцями.
Маліновський із Генком став чемпіоном Бельгії за тур до кінця першості
Стюарди відтіснили фанатів від тунелю до підтрибунного приміщення, де облаштували невеличку сцену. На ній кожен з футболістів Генка отримав свою золоту медаль чемпіонату Бельгії.
Гравці стрибали, обливались шампанським та раділи 4-у чемпіонству в історії клубу. Натомість вболівальники навколо палили піротехніку та також шалено святкували здобуття трофею.
Компліменти від Куртуа і цінник на трансфер – Маліновський має варіанти з Англії та Італії, а бельгійці не радять Росію