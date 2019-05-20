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Під дощем та оточений фанатами: Маліновський підняв над головою кубок чемпіонату Бельгії – відео церемонії нагородження

20 травня 12:09 433 Читать на русском
Під дощем та оточений фанатами: Маліновський підняв над головою кубок чемпіонату Бельгії – відео церемонії нагородження
Генк святкує чемпіонство Бельгії / Генк

Генк Руслана Маліновського став переможцем чемпіонату Бельгії та отримав свої нагороди.

У заключному турі чемпіонату Бельгії Генк на власному полі зіграв внічию з Стандардом, одразу після матчу вболівальники команди вибігли на поле, аби відсвяткувати здобуте чемпіонство з гравцями.

Маліновський із Генком став чемпіоном Бельгії за тур до кінця першості

Стюарди відтіснили фанатів від тунелю до підтрибунного приміщення, де облаштували невеличку сцену. На ній кожен з футболістів Генка отримав свою золоту медаль чемпіонату Бельгії.

Гравці стрибали, обливались шампанським та раділи 4-у чемпіонству в історії клубу. Натомість вболівальники навколо палили піротехніку та також шалено святкували здобуття трофею.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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