Гарет Саутгейт очолив список пріоритетів Манчестер Юнайтед. Керівництво "червоних дияволів" хоче, щоб саме цей фахівець змінив Еріка Тен Хага на чолі команди. Про це інформує журналіст FootMercato Санті Ауна.

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Повідомляється, що боси МЮ ведуть переговори з Саутгейтом і вже найближчими тижнями представники зможуть узгодити з ним контракт. Відповідно до джерела, офіційне оголошення про призначення Саутгейта на посаду головного тренера МЮ може відбутися після закінчення Євро-2024.

Нагадаємо, що 53-річний наставник тренує збірну Англії з 2016 року.

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