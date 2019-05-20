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Маліновський – найкращий гравець Генка в сезоні 2018/19

20 травня 15:15 1280 Читать на русском
Маліновський – найкращий гравець Генка в сезоні 2018/19
Маліновський – найкращий гравець Генка

Вболівальники Генка визнали півзахисника збірної України Руслана Маліновського найкращим гравцем команди у чемпіонському сезоні.

Фанати Генка обрали найкращого гравця команди в сезоні 2018/19. Ним став українець Руслан Маліновський, за якого проголосували більшість вболівальників, інформує офіційний сайт клубу.

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Фанати оцінювали гравців після кожного матчу Генка, а переможець визначився по завершенні сезону за сумою набраних балів. Другим в опитуванні став Мбвана Саматта, третім – Себастьян Деваст.

26-річний півзахисник провів блискучий сезон та став одним із головних творців чемпіонства Генка. В активі хавбека збірної України 13 голів та 12 асистів у 37 матчах чемпіонату.

Нагадаємо, раніше Маліновський посів друге місце у голосуванні за найкращого футболіста сезону в Бельгії. Нещодавно з'явилась інформація про інтерес до українця московського Спартака.

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